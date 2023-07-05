Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону высказался по поводу послевоенного будущего Украины, а также текущего психологического состояния общества.

Соответствующее мнение он высказал в интервью Дмитрию Гордону.

Так, например, Арестович заявил, что "героизм украинского солдата" в перспективе обернётся "катастрофой".

"Когда военные вернутся, все увидят, что в быту базовый миф не работает. Потому что будет сплошной ПТСР, закаченная под двери к соседям граната, будет миллион не устроенных, контуженных, нервных людей, которых государство не устроит, а общество их испугается в очень короткие сроки. Потому что они привыкли решать силой, автоматом, у них будет совершенно другой уровень требований, претензий.

Через три месяца после окончания войны и в течение полугода у нас произойдет замена базового мифа: военный - это может быть спаситель, но точно угроза в быту, потому что мы не занимаемся качественно ни реабилитацией, ни подготовкой к этому. И ведем войну так, что у нас увеличивается количество травмированных в геометрической прогрессии. Когда пойдет замена базового мифа, мы будем абсолютно к этому не готовы. Это будет общественная катастрофа", - считает Арестович.

При этом Арестович уверен, что "государство поддерживает это", потому что "общество и государство не обладает возможностями думать об альтернативах".

В то же время, он считает, что героизация - это хорошо, однако "плохо, когда все сводится к этому".

"Я первый был за героизацию, это очень важно делать. Нам все это нужно. Вопрос в том, что нам нужно очень много, кроме этого", - заявил экс-советник ОП.

Также Арестович сказал, что "народ задолбался до невозможности от войны", из-за чего "растет доля психологических расстройств".

"У нас получается ситуация тяжести войны: все должны собраться в кулак, работать на победу и одновременно закручиваются экономические гайки. И это все непомерной тяжестью ложится даже не на физическое состояние народа, но это ложится психологической тяжестью", - заявил он.

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