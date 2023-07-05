Для освобождения всех украинских территорий ВСУ понадобятся минимум три контрнаступления и это может растянуться на два-три года.

Такое мнение высказал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Арестович считает нереальным освободить все украинские территории за одно контрнаступление.

Также он дал прогноз о сроках продолжения войны.

"В зависимости от поставок. Три (года) вряд ли, но на два (растянуться) может. Два-три года", - сказал Арестович.

"Это прекрасные новости", - отреагировал на такой прогноз Гордон.

Ранее Арестович заяви, что Украине потребуется еще "два-три контрнаступления", чтобы выйти на границы 1991 года.

Однако он не уверен, что западные союзники дадут оружие для этих операций в нужном объеме и вовремя.

"А теперь возникает вопрос: а дадут ли нам на второе-третье наступление? Что дадут и когда? И если мы дадим им (россиянам - Ред.) возможность опять девять месяцев закапываться, то даже с F-16 нам будет очень-очень непросто", - сказал Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена.