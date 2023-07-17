Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение, посвященное теме "зерновой сделки", действие которой прекратила Москва.

"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.

Напомним, Россия заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения "зерновой сделки".

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты настаивают, чтобы "зерновая сделка" была продлена как можно скорее. По его словам, Запад и Киев рассмотрят варианты экспорта продовольствия из Украины на мировые рынки в связи с выходом РФ из "зерновой сделки".

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из "зерновой сделки".