Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение, посвященное теме "зерновой сделки", действие которой прекратила Москва.
"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.
Напомним, Россия заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения "зерновой сделки".
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты настаивают, чтобы "зерновая сделка" была продлена как можно скорее. По его словам, Запад и Киев рассмотрят варианты экспорта продовольствия из Украины на мировые рынки в связи с выходом РФ из "зерновой сделки".
Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из "зерновой сделки".