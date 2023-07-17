Ни одного корабля на данный момент нет на подходе к черноморским портам, находящимся под контролем Украины.

Об этом свидетельствует карта судов сервиса Ships.

В то же время движение судов из устья Дуная продолжается активно.

Напомним, ранее РФ заявила, что отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря из-за завершения "зерновой сделки".

Также Россия уведомила ООН письмом о прекращении "зерновой сделки". В российской миссии в ООН заявили, что решение о выходе из сделки "окончательное, переговоров больше нет".

Отметим, что в РФ призывают нанести массированный удар по инфраструктуре портов Украины, чтобы сделать невозможным организацию судоходства вне "зерновой сделки".

Тем временем президент Владимир Зеленский сказал, что Украина выступает за продолжение судоходства и после выхода из соглашения России.

А глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проводит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке срочные консультации по зерновому соглашению, о прекращении которого сегодня заявила Россия.

Мы анализировали, будет ли продолжено судоходство после выхода РФ из зерновой сделки.