Чтобы Украине выйти на границы 1991 года, необходимо провести 2-3 больших контрнаступления, желательно без пауз, считает бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Но, по его словам, "на нынешнее контрнаступление мы не получили всего обещанного, что позволило бы значительно уменьшить потери и улучшить результаты".

"Запад не хочет проигрыша Украины, но и не заинтересован в проигрыше РФ. В отличие от нас. Здесь у нас конфликт с партнёрами, от которых мы практически полностью зависим", – добавил Арестович.

При этом он считает, что "улучшать свои позиции и требовать большего от партнеров мы можем, если они будут кровно в нас заинтересованы и секторально от нас зависеть", и "переменчивая политика партнеров в отношении нас должна регулироваться калькуляцией доходов и рисков, а не разговорами о ценностях".

"Когда станет вопрос о защите инвестиций, важного рынка, производственных цепочек в чувствительных отраслях, защите стратегического союзника в восточной Европе, то существование, защита и развитие Украины не будет дискуссионным вопросом на Западе", – считает бывший советник ОПУ.

Ранее сообщалось, что Арестович считает неизбежной вторую войну с Россией и назвал сроки её начала. Он также допустил возможность оставить пятую часть Украины под захватом России для вступления в НАТО.