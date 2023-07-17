"Секретным оружием" Украины являются "бесконечная глупость и жадность чиновников", заявил Алексей Арестович. Таким образом он прокомментировал выделение бюджетных денег на гражданские проекты вроде смены герба на Родине-матери, перекладывания брусчатки в городах и обустройства скверов.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке бывшего советника Офиса президента.

"Вся эта трагикомедия распила-на-крови должна научить нас одной важной вещи: даже война никого не учит. Должна, но не научит. Погибают дети, спящие в собственных квартирах, умирают солдаты на в три слоя минированных полях, добивается экономика, лишая нас будущего, а мы сейчас реставрируем очередной стадион - вместо того, чтобы бросить все ресурсы и силы на фронт и ВПК", - пишет Арестович.

Он сравнивает ситуацию с РФ, где 12 млрд долларов выделены на строительство дронов.

"Если Киев начнут через полгода атаковать по сто дронов за ночь (никакая ПВО это не вытянет) у очень многих может родиться мысль, что пришло время разбирать брусчатку и идти с ней к тем, кто ее укладывал вместо того, чтобы вкладывать деньги в ПВО и собственные дроны", - рассуждает бывший советник ОП.

По его словам, в Украине де-факто сложилась двухпартийная система, в которую входят "патриотично"-коррупционное кодло и партия здравого смысла и модернизации.

Первое - "про сп@здить деньги на брусчатке", оно занято кражей средств, нужных фронту, и прикрытием этого "фиговым листочком запрета всего русского". Такие запретители ходят в вышиванках и говорят о ненависти к русским.

Вторые "тянутся в нитку - за правду и долю нових поколінь. Тянутся и рвутся. Не выдерживают грандиозного спектакля попила и лицемерия - на фоне бесконечного потока смертей своих друзей и знакомых", пишет Арестович.

"Украинский чиновник, принадлежащий к первой партии, тяготится существованием украинской державы и хочет, чтобы ее не было. Он работает на то, чтобы ее не было. Остановить их можно только силой. И лучше бы это была сила государства. Той его части, что сохранила здравый смысл. Потому что если это не будет сила государства - однажды это будет иная сила", - предрекает Арестович.

На днях мы сообщали, что Госинспекция архитектуры и градостроительства разрешила демонтаж советского герба на щите Родины-матери в Киеве.

А Верховная Рада выделила более полумиллиарда гривен на достройку музея Голодомора.