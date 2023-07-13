Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену советского герба на щите "Родины-матери" в Киеве на тризуб.

Даты начала работ пока не сообщаются.

Еще прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения тогда проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

Напомним, что ранее в Минкульте сообщили, что процесс замены советского герба на "Родине-матери" на украинский тризуб уже стартовал.

Также мы писали о том, что в Минкульте сообщили, что советский герб на монументе Родине-Матери в Киеве заменят на тризуб не раньше 2023 года.

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