Герб СССР на монументе Родины-матери в Киеве будет заменен тризубом. Начальная стадия процесса уже стартовала.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но да, мы планируем это делать", - сказал он.

Напомним, прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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