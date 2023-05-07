Процесс замены советского герба на "Родине-матери" на украинский тризуб уже стартовал - Минкульт
Герб СССР на монументе Родины-матери в Киеве будет заменен тризубом. Начальная стадия процесса уже стартовала.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, как и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены. Но да, мы планируем это делать", - сказал он.
Напомним, прошлым летом в "Дие" проводился опрос относительно герба. Более 80% пользователей приложения проголосовали за вариант замены герба СССР на тризуб.
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