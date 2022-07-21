Герб СССР на монументе Родины-матери в Киеве могут заменить на Тризуб. За такой вариант проголосовало большинство украинцев, принявших участие в опросе в "Дии".

Об этом сообщает министр культуры Александр Ткаченко.

В опросе приняло участие около 780 тыс. человек.

При этом министр дал понять, что власти были бы не против полного сноса памятника, если бы это не было так дорого.

"Да, мы могли все сделать без консультаций с общественностью. Сделать по своему усмотрению. Но я уверен, что диалог с обществом – крайне важен. Его нужно инициировать по таким вопросам, тем более, когда нам это ничего не стоит. Речь не идет сегодня о том, чтобы полностью демонтировать монумент, потому что это точно не ко времени из-за огромных средств, в которых нуждается этот процесс", - написал Ткаченко.

Напомним, что народный депутат из фракции "Европейской солидарности" Владимир Вятрович возмутился, что украинцам вообще предлагали оставить герб СССР на Родине-матери в Киеве.

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