Герб СССР на монументе Родина-Мать в Киеве на тризуб заменят не раньше 2023 года.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Он также сказал, что процесс потребует средств, возможно будут нужны пожертвования украинцев.

"Наверное, это не будет дешевый процесс, но не подъемный. Я думаю, что если столько людей вложились в голосование, какое-то количество может немного помочь для того, чтобы сделать этот достаточно символический и нужный шаг", - сообщил он.

Ранее в Украине провели голосование о том, менять ли советский герб на тризуб на Родине-матери. Большинство высказалось за то, чтоб поменять.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.