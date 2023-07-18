Глава Комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил, почему обеспечение паритета ВВС Украины с российскими – это очень дорого и долго.

"Реальная проблема – это минные поля. Это не воздушная мощь. Теперь, сказав это, просто сделайте быстрый математический расчёт. Десять F-16 стоят 2 млрд долларов. У русских есть сотни самолетов 4-го и 5-го поколения. Если они попытаются сравняться с русскими 1:1 или даже 2:1, то это большое количестве самолетов. Для этого потребуются годы на подготовку пилотов, годы на техническое обслуживание, годы на создание такой финансовой поддержки. Речь идет о гораздо большем количестве миллиардов долларов, чем уже было направлено", – заявил Милли.

Ранее сообщалось, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.

Украинская армия "медленно и целенаправленно" пробивается через российскую оборону.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такие выводы… Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - заявил Марк Милли.

Ранее американские журналисты сообщили, что за первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли пятую часть задействованного вооружения.