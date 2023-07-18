Российские войска сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов с ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

На Лиманском направлении РФ вела безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Василовки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под вражеским огнем авиации, наши защитники отразили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районах города Марьинка и у Красногоровки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также были уничтожены 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек",

27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию ​​РЭБ оккупантов.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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