Госпогранслужба Украины минирует подходы на границе с Беларусью после того, как в ведомстве подтвердили присутствие "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, протяженность границы с Беларусью, хоть и составляет более тысячи километров, но сейчас укреплена максимально.

Работа по укреплению обороны ведется постоянно. Госпогранслужба для укрепления границы разрушает имеющиеся дороги, создает инженерные укрепления и разные завалы.

Также Демченко рассказал, что на границе строятся заборы.

Как сообщала "Страна", Польша также перебрасывает часть сухопутных войск к границе с Беларусью. Для охраны границы направлены дополнительные силы.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.