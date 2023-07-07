Польша начала переброску войск и военной техники к белорусской границе.

Об этом сообщается на странице 12-й механизированной бригады в Facebook.

В ближайшие дни около тысячи солдат и почти 200 единиц техники переедут на восток страны.

"Целью операции "Безопасное Подляшье" является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на нашей границе", — говорится в сообщении.

Также в сообщении просят граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам, связанным с передвижением транспорта.

Возможно, переброска войск связана с ожидаемым приездом в Беларусь "вагнеровцев".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава считает очень негативными для себя сигналами передислокацию ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

Вместе с этим Лукашенко заявил, что сейчас Пригожин и "вагнеровцы" еще не находятся в Беларуси.

Мы также сообщали, что президент Украины Зеленский поручил усилить оборону границы с Беларусью в связи с переброской туда "вагнеровцев".