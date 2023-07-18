Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 июля.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в свежей вечерней сводке:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 18 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Богдановки,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районах Ровно Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар, применив шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", а также 70 авиаударов, совершила 53 обстрела из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 14 ударов. ПВО уничтожила шесть крылатых ракет "Калибр", 31 ударный БпЛА типа "Шахед-136" и два разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Между тем в СВУ сообщают, что россияне собрали под Купянском и Лиманом группировку из более чем 100 тысяч военнослужащих.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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