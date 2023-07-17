В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 17 июля.

Информация появилась на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 29 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – западнее Дубравы Луганской области;

Бахмутском – в районах Богдановки и Веселого;

Марьинском – в районе Марьинки и возле Красногоровки;

Авдеевском – в районе Авдеевки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла пять ракетных и 34 авиаудара, совершила более 40 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла пять ударов. ПВО уничтожила три ударных БПЛА типа "Шахед-136".

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте остается сложной.

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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