Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в то время как российская армия наносит ракетные и авиационные удары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 июля 2023 года.

Главное в вечерней сводке:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 33 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

– Лиманском – в районах Надежды, Макеевки и Невского Луганской области, а также Серебрянского леса и Дубравы Донецкой области,

– Бахмутском – в районе Григорьевки,

– Авдеевском – в районе Первомайского,

– Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар, применив 14 крылатых ракет, а также нанесла 12 авиаударов и совершила 29 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинская армия отразила все атаки россиян.

Сутками ранее ВСУ отбили 20 атак на пяти направлениях, уничтожив пять ракет и два десятка "Шахедов".