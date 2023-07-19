Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 19 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Бахмутском – в районе Богдановки,

Авдеевском – в районе Невельского,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Запорожском – в районе севернее Приютного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар, применив 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 8 крылатых ракет Х-22, 6 крылатых ракет "Оникс", одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 32 ударных БП типа "Shahed", а также нанесла 66 авиаударов и совершила около 30 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла пять ударов. ПВО уничтожила 13 крылатых ракет "Калибр", 1 управляемую авиаракету Х-59, 23 ударных БПЛА типа "Shahed" и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Накануне в Минобороны сообщили о наступлении украинской армии на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".