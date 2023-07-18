В ходе контрнаступления на Бердянском и Мелитопольском направлениях продолжаются боевые действия.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По её словам, на направлениях Малая Токмачка-Новопокровка и Великая Новосёлка-Урожайная украинские войска имели успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

"Задача врага - остановить наше продвижение. И они прилагают немало усилий для этого. Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в сложнейшей обстановке. Кроме того, необходимо создать определённые условия для дальнейшего продвижения. А это требует времени", - добавила она.

Ранее в Министерстве обороны сообщили о безуспешных российских атаках на купянском направлении. Там ситуация по-прежнему контролируется украинскими войсками.

Мы также публиковали сводку Генштаба по наступлению на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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