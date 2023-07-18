В Минобороны РФ озвучили свою версию ночных ударов по Николаевской и Одесской областям. Москва называет это "ударом возмездия". Видимо, за подрыв Крымского моста.

Заявлено, якобы был нанесен удар "по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров, а также местам их изготовления в районе Одессы".

Также утверждается, что в районе Одессы и Николаева уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.

Видимо, речь идет о водных дронах, которыми, по предварительной информации, накануне атаковали Крымский мост.

Напомним, ночью Одессу атаковали шестью ракетами "Калибр" из Черного моря, все их сбила ПВО. Также на подлете в Одесскую область сбили 21 беспилотник Shahed-136. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В Николаеве ночью был прилет по промышленному объекту, где был пожар. Всего над областью сбили четыре "Шахеда".

По данным Воздушных сил ВСУ, всего уничтожено 38 воздушных целей.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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