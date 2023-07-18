Уничтожено 38 воздушных целей. Воздушные силы ВСУ рассказали подробности ночной атаки РФ по Украине
Сегодня ночью с акватории Черного моря и Крыма были выпущены 6 крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов "Shahed".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Сбить удалось все "Калибры", 31 "Шахед" и один разведывательный БПЛА.
Все ракеты и большинство дронов сбили еще в Одесской и Николаевской областях, остальные добили в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Напомним, ночью Одессу и Николаев атаковали ракетами и "Шахедами". Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.
Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что над областью сбили "Шахед". Обошлось без пострадавших.
Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.
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