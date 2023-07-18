Ночью Одессу атаковали шестью ракетами "Калибр" из Черного моря, все их сбила ПВО.

Об этом сообщает оперкомандование "Юг" в Facebook.

Обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

Также на подлете в Одесскую область сбили 21 беспилотник Shahed-136.

Одесские паблики ночью сообщали о сильных взрывах и прилетах.

Кроме того, в Николаеве ночью был прилет по промышленному объекту, где был пожар. Всего над областью сбили четыре "Шахеда".

Напомним, вчера в Белополье Сумской области после обстрела центра города два человека погибли, десять получили ранения.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.