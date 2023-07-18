Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что "украинский кризис затягивается и приобретает все более непредсказуемый характер".

Об этом Гэн Шуан сказал на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, Китай надеется, что возникшие вопросы вокруг "зерновой сделки" удастся решить путем диалога и консультаций.

Гэн Шуан добавил, что "обе стороны конфликта в Украине должны пойти навстречу друг другу, а международное сообщество должно вместе работать над созданием благоприятной атмосферы для мирных переговоров".

"Китай приветствует пакетное соглашение по черноморской зерновой инициативе, которое способствовало стабилизации цен на продовольствие в мире. Надеемся, что стороны смогут решить вопросы перевозки зерна по Черному морю путем диалога и консультаций", - сказал он.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проводит срочные консультации в ООН после выхода России из "зерновой сделки".

А президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах продолжить "зерновую сделку" без участия России. По его словам, Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.