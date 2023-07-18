Российские войска произвели более полудесятка выстрелов за ночь по Никополю Днепропетровской области, били из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Несколько раз враг ударил и по Синельниковскому району. Обошлось без пострадавших, Информация уточняется.

"Защитники неба снова отминусовали БПЛА. Сбили над Днепропетровщиной "Шахед", - сообщил Лысак.

Одессу и Николаев сегодня ночью также атаковали ракетами и "Шахедами".

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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