Над Днепропетровской областью сбили "Шахед". Никополь атаковали из тяжелой артиллерии
Российские войска произвели более полудесятка выстрелов за ночь по Никополю Днепропетровской области, били из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Несколько раз враг ударил и по Синельниковскому району. Обошлось без пострадавших, Информация уточняется.
"Защитники неба снова отминусовали БПЛА. Сбили над Днепропетровщиной "Шахед", - сообщил Лысак.
Одессу и Николаев сегодня ночью также атаковали ракетами и "Шахедами".
Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.