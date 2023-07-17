В Белополье Сумской области после обстрела центра города два человека погибли, десять получили ранения.

Об этом сообщает глава местной общины Юрий Зарко.

Среди погибших - волонтер местного центра. Она вместе со своей коллегой сидели на скамейке в парке. Вторая девушка госпитализирована с ранениями в больницу.

Еще одна погибшая - местная жительница, которая в момент обстрела возвращалась из магазина с покупками.

Позже Зарко опубликовал данные погибших женщин - это Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна.

По данным СМИ, еще один снаряд попал в часть ГСЧС, там пять сотрудников получили ранения.

Как писала "Страна", в Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ. Для жителей запустили бесплатный поезд и обещают выплатить помощь.

При этом местные власти обещали, что эвакуация будет "без принуждения и срочности".

Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.

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