При обстреле Белополья под Сумами погибли волонтер и местная жительница, которая шла с покупками из магазина
В Белополье Сумской области после обстрела центра города два человека погибли, десять получили ранения.
Об этом сообщает глава местной общины Юрий Зарко.
Среди погибших - волонтер местного центра. Она вместе со своей коллегой сидели на скамейке в парке. Вторая девушка госпитализирована с ранениями в больницу.
Еще одна погибшая - местная жительница, которая в момент обстрела возвращалась из магазина с покупками.
Позже Зарко опубликовал данные погибших женщин - это Приходько Людмила Ивановна и Дедушко Нина Андреевна.
По данным СМИ, еще один снаряд попал в часть ГСЧС, там пять сотрудников получили ранения.
Как писала "Страна", в Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ. Для жителей запустили бесплатный поезд и обещают выплатить помощь.
При этом местные власти обещали, что эвакуация будет "без принуждения и срочности".
Война в Украине идет уже 509-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 508-го дня войны в материале "Удары по Севастополю и Харькову, что происходит под Купянском, зачем "Вагнер" в Беларуси". Весь этот день появлялась информация о продвижении ВСУ на стратегически важном Времьевском выступе, у села Старомайорского. Также 16 июля три раза за сутки подвергался ракетным обстрелам Харьков. Ударов такой интенсивности по городу РФ не наносила уже довольно давно.
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