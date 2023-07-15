Жители Сумской области смогут эвакуироваться бесплатно и получат материальную помощь. Об этом сообщили в Мининтеграции.

С сегодняшнего дня будет курсировать поезд Сумы — Киев. Отправление 6:47, прибытие в 11:41.

По прибытии в отделении "Укрпочты" на вокзале будут выплачивать помощь. Дети и инвалиды получат по 3 тысяч гривен, все остальные граждане - по 2 тысячи.

Переселенцев планируется размещать в модульном городке Вышгородского района.

Напомним, в понедельник власти Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ. Чиновники отметили, что "решение давно назрело из-за постоянных обстрелов".

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх уточнил, что эвакуация не будет экстренной и принудительной.

Ранее "Страна" публиковала видео эвакуации жителей Херсона и области из-за подрыва Каховской ГЭС.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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