В Роменском районе Сумской области мобильная группа добровольцев сбила беспилотник "Шахед" из стрелкового оружия.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в Роменском районе мобильная группа добровольцев обнаружила вражеский БПЛА. Защитники открыли огонь из стрелкового оружия и уничтожили ударный дрон врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки БПЛА упали на безопасном расстоянии от населенных пунктов в безлюдной местности. Жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее мы также писали, что ночью 13 июля Киев подвергся очередной атаке дронами. В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков. Есть повреждения жилых домов. Двое травмированных есть в Дарницком районе, где произошло разрушение фасада жилого дома.

Воздушные силы Украины сообщили, что россияне ночью атаковали Украину двадцатью беспилотниками "Шахед" с двух направлений - Курска и Азовского моря. Также противник применил две крылатые ракеты "Калибр" и одну баллистическую - "Искандер-М" из Джанкоя.