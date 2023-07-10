Эвакуация жителей пятикилометровой пограничной зоны в Сумской области, о которой сегодня сообщили местные власти, не будет экстренной и принудительной.

Об этом сказал глава Сумской ОВА Владимир Артюх на брифинге.

По его словам, после тщательного анализа оперативной обстановки на пограничье Сумской области, по результатам докладов военных, руководителей районов принято решение о необходимости подготовки эвакуации местных жителей населенных пунктов области, находящихся в пятикилометровой приграничной зоне.

По словам главы области, каждый житель приграничной зоны будет иметь право выбирать – выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются.

Как писала "Страна" еще в конце июня в ВСУ призывали жителей Сумской области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов РФ.

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