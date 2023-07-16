В воскресенье 16 июля в небе над Сумской областью силы ПВО сбили два вражеских беспилотника.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что в "9.15 в районе села Верхняя Сыроватка Сумского района средствами ПВО Вооруженных Сил Украины был сбит вражеский БпЛА".

Второй российский беспилотник был сбит в 11.30 над территорией Сумского района.

Ранее мы писали, что из Сумской области власти запустили бесплатный поезд желающих эвакуироваться, им выплатят помощь. При этом объясняют, что эвакуация жителей приграничной зоны будет проходить "без принуждения и срочности".

Как писала "Страна", сегодня россияне обстреляли промышленное предприятие в Краматорске, повредив производственные помещения и авто.

Также РФ нанесла новый удар по Запорожью, повреждив инфраструктурный объект.

Напомним, война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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