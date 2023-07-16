В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, АГС и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание, магазин и территорию складских помещений в Бериславском районе.

Из-за обстрелов один человек погиб.

Напомним, ранее российские войска обстреляли гуманитарный штаб в Херсоне. Помимо попадания в гуманитарный штаб, известно о прилетах по пяти жилым домам, без пострадавших.

Также мы писали, что Россия скинула авиабомбу на Торецк и 17 раз обстреляла Угледар из артиллерии. Погиб мирный житель.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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