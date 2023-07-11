Во вторник, 11 июля, гуманитарный штаб в Херсоне был подвергнут обстрелу со стороны российских военных.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Согласно информации, здание гуманитарного штаба, расположенное в Суворовском районе, получило повреждения в результате обстрела.

Представители администрации отметили, что мирные жители не пострадали.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, помимо попадания в гуманитарный штаб, известно о прилетах по пяти жилым домам.

"В местах обстрелов произошли пожары. На местах работают спасатели и медики. Предварительно, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстрелы города продолжаются! Не выходите на улицу", - написал Прокудин.

Напомним, ранее жителей Херсона предупреждали, что РФ в ближайшие часы может нанести удар по вокзалу.

В Орехове Запорожской области при обстреле россиянами пункта выдачи гуманитарной помощи погибли семь человек, в больницах находятся 11 человек.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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