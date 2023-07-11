Во вторник, 11 июля, в Херсоне в ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он призвал жителей не выходить на улицу без надобности.

Напомним, что этой ночью Украину атаковали ударными беспилотниками, ВСУ уничтожили 26 "Шахедов" из 28.

В ВСУ заявили, что ночная атака дронов по Одесской области может быть связана с зерновой сделкой, которую РФ не хочет продлевать.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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