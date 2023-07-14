В сети появилось видео из Голой Пристани Херсонской области. Часть поселка до сих пор остается под водой со времени катастрофы на Каховской ГЭС.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить большие участки поселка, затопленные водой.

Ранее мы рассказывали, что происходит в оккупированных Олешках после разрушения Каховской ГЭС. По словам мэра Евгения Рыщука, "ситуация плачевная и патовая. На улицах стоит ужасное зловоние. Все гниет: деревья, погибшие животные, немало рыбы вынесло. Возле города у нас были очистительные сооружения - поля-отстойники, где десятки лет собирались нечистоты. Все это затопило и унесло течением".

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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