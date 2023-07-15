В сети появилось видео момента сильного прилета в оккупированных Олешках, на левобережье Херсонской области.

Соответствующие кадры распространились в Telegram-каналах.

Пассажир легкового автомобиля, снимавший улицу через лобовое стекло, заснял прилёт снаряда, что упал посреди проезжей части в нескольких метрах перед капотом машины.

Судя по всему, мужчина, ставший свидетелем прилёта снаряда, не был местным, потому что во время разворота с водителем он уточнил название населённого пункта. Буквально за секунду после получения подтверждения, что это Олешки, раздался короткий свист и взрыв.

Перед автомобилем оператора трогался с места белый микроавтобус. Упавший боеприпас разорвался прямо за ним, накрыв его дымом и поднятой в воздух пылью.

Мужчина снимавший на телефон, спросил водителя, что с теми, кто в микроавтобусе. Обзору мешает задымление и треснувшее стекло машины, но голос водителя говорит, что те, кто были в микроавтобусе, смогли выйти из машины.

Ранее сообщалось о взрывах в оккупированной Ясиноватой, где возле вокзала горели вагоны и фуры.

Взрывы также прогремели в Скадовске, Лазурном и Геническе на левом берегу Херсонской области.