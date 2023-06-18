Сегодня, 18 июня, на временно оккупированных территориях Херсонской области прозвучали взрывы.

Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сообщают о взрывах в Скадовске, Лазурном и Геническе. По предварительным данным, есть попадание в крупный склад с оружием.

СМИ сообщают, что детонация продолжается до сих пор.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что под Геническом горит село Рыково после прилета и подтвердил попадание в склад россиян.

Напомним, американские журналисты назвали вероятную причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.