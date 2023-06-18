На захваченных территориях Херсонской области прозвучали взрывы
Сегодня, 18 июня, на временно оккупированных территориях Херсонской области прозвучали взрывы.
Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Сообщают о взрывах в Скадовске, Лазурном и Геническе. По предварительным данным, есть попадание в крупный склад с оружием.
СМИ сообщают, что детонация продолжается до сих пор.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что под Геническом горит село Рыково после прилета и подтвердил попадание в склад россиян.
Напомним, американские журналисты назвали вероятную причину разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Война в Украине идет 480-й день. Мы следим за новостями 18 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 17 июня: "Бои на южном фронте, Байден идет в отказ по НАТО, что прописали в мирном договоре Киева и Москвы".
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Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.