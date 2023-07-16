Ночью россияне обстреляли Краматорск. Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили.

Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, 9 июля россияне также нанесли удары по Краматорску. Были повреждены здания и объекты инфраструктуры.

Также мы писали, как россияне ударили по пиццерии в Краматорске. В результате удара погибли 12 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки Херсонскую область россияне обстреляли 69 раз, один человек погиб. По городу Херсон враг выпустил 10 снарядов.

Также РФ нанесла новый удар по Запорожью, поврежден инфраструктурный объект. Пострадал мужчина, в близлежащих постройках вылетели окна. В одном из районов Запорожья отсутствует свет.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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