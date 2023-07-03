После удара РФ по пиццерии Краматорска погибла украинская писательница Виктория Амелина. Таким образом она стала 13-й жертвой ракетной атаки.

Как сообщает организация PEN Ukraine, она умерла 1 июля в больнице Мечникова в Днепре.

Виктория Амелина находилась в Краматорске с колумбийскими журналистами и занималась сбором материала о военных преступлениях РФ.

Первый роман писательницы вышел в 2014 году - "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Он вошел в короткий список Премии Валерия Шевчука. Второй роман увидел свет в 2017, он назывался "Дом для Дома".

В 2016 году вышла ее первая детская книга "Кто-то, или Водяное Сердце". Еще одна ее книга для детей "Е-е-естории экскаватора Эки" вышла в 2021 году.

Напомним, что во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.

Также среди 13 погибших трое несовершеннолетних. Девушка 17 лет и две 14-летние сестры.

Среди пострадавших оказались граждане Колумбии. В связи с этим в Колумбии уже объявили РФ ноту протеста.

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