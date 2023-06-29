В Краматорске по 12 погибшим в результате ракетного удара по городу 27 июня объявлен траур на три дня: 30 июня, 1 и 2 июля.

Распоряжение об этом подписал начальник городской военной администрации Александр Гончаренко, о чем он сообщил в Фейсбуке.

В эти дни на всех государственных учреждениях приспустят украинский флаг и повяжут на него черную ленту.

Ранее МВД опубликовало кадры первых минут после ракетного удара по Краматорску, снятые на нагрудные камеры патрульных полицейских. На кадрах видно, что возле пиццерии, куда пришелся удар, припарковано много машин, а на месте прилета находятся много людей в военной форме и гражданских лиц.

Минобороны РФ заявляет о потерях в результате удара: якобы в пиццерии погибли два украинских генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных добровольцев и военных советников.

СБУ уже сообщила о задержании корректировщика ракетного удара по Краматорску. Им оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. По данным спецслужбы, мужчина сделал скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей.