Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи был убит во время ужина в ресторане Краматорска, который попал под удар 27 июня.

Об этом информирует американский телеканал CBS .

Сообщается, что в Украину американец прибыл 15 месяцев назад и воевал в составе Интернационального легиона.

Информацию о его гибели журналистам подтвердили родственники Торторичи.

Напомним, в результате ракетного удара по пиццерии в Краматорске погибли 12 человек.

Ранее МВД опубликовало кадры первых минут после ракетного удара по Краматорску, снятые на нагрудные камеры патрульных полицейских. На кадрах видно, что возле пиццерии, куда пришелся удар, припарковано много машин, а на месте прилета находятся много людей в военной форме и гражданских лиц.

Минобороны РФ заявляет о таких потерях в результате удара: якобы в пиццерии погибли два украинских генерала, до 50 офицеров и до 20 иностранных добровольцев и военных советников.

Также мы писали, что в кафе Краматорска погиб 22-летний военный Артём Суховей, который на момент начала вторжения РФ находился за границей, но сразу вернулся и вступил в армию. За несколько дней до гибели он был отмечен государственной наградой за военную службу.