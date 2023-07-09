Сегодня ночью российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в своем Facebook.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. Уточняем результаты разрушений", - написал он.

Напомним, недавно россияне нанесли удар по пиццерии в Краматорске. В результате удара погибли 12 человек, был объявлен траур на три дня: 30 июня, 1 и 2 июля.

The Washington Post сообщало, что разрушенная в Краматорске пиццерия была излюбленным местом иностранных журналистов, волонтеров и украинских солдат. В публикации говорилось, что ресторан был "обычно заполнен гуманитарными работниками, журналистами, солдатами и подростками, которые едят суши и пиццу".

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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