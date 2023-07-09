Россияне вновь обстреляли Краматорск. Иллюстративное фото: Из открытых источников

Сегодня ночью российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в своем Facebook.

"Предварительно, обошлось без пострадавших. Уточняем результаты разрушений", - написал он.

Последствия обстрела Краматорска Донецкой области

Последствия обстрела Краматорска Донецкой области

Последствия ночного обстрела Краматорска

Последствия ночного обстрела Краматорска

Россияне ночью обстреляли Краматорск

Россияне ночью обстреляли Краматорск

Напомним, недавно россияне нанесли удар по пиццерии в Краматорске. В результате удара погибли 12 человек, был объявлен траур на три дня: 30 июня, 1 и 2 июля.  

The Washington Post сообщало, что разрушенная в Краматорске пиццерия была излюбленным местом иностранных журналистов, волонтеров и украинских солдат. В публикации говорилось, что ресторан был "обычно заполнен гуманитарными работниками, журналистами, солдатами и подростками, которые едят суши и пиццу". 

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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