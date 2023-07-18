Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на американских экспертов.

Используемые в российских ракетах микросхемы могли быть получены из стран ЕС, несмотря на то что Евросоюз ввел санкции против РФ.

Журналисты предполагают, что России удается обходить европейские ограничения с помощью третьих стран - таких как Грузия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.

Ранее в Госдепе США заявили, что экспорт ключевых микрочипов и электроники, необходимых России для военной промышленности, вернулся к уровню до 2022 года, поскольку Москва научилась лучше обходить введенные против нее санкции.

Еще в марте агентство Bloomberg сообщало, что Россия обходит санкции на покупку электроники для производства оружия с помощью третьих стран. Анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других западных странах, поставляются в Россию через третьи государства, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.