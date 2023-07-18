Минобороны РФ заявило, что ночью 28 дронов атаковали Крым.

Как утверждается, 17 беспилотников сбито, еще 11 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов написал, что атака произошла на восточной части полуострова.

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом.

Мы публиковали детальные фото вблизи повреждений на Крымском мосту. Также в сети показали, как выглядит водный дрон, атаковавший Крымский мост.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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