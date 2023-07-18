На двигателе "Шахеда", атаковавшего ночью Николаевскую область, была маркировка "Сделано в Ирландии".

Фото публикуют местные паблики.

Накануне в западной прессе вышла статья о том, как сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Кроме того, в сети появилось видео падения на Одессу обломков во время ночной атаки со стороны РФ "Шахедами" и ракетами "Калибр".

Также CNN пишет о четырех взрывах в Одессе этой ночью. И сообщает, что на морской порт падал горящий объект.

"Команда CNN услышала сирены воздушной тревоги около 2 часов ночи по местному времени и увидела работу ПВО по всему городу, за которой последовали четыре сильных взрыва.

Со стороны Одесского порта были замечены прожекторы. Журналист зафиксировали падающий с неба горящий объект", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована кадром яркой вспышки на месте прилета.

Напомним, ночью с акватории Черного моря и Крыма были выпущены 6 крылатых ракет "Калибр" и 36 ударных дронов "Шахед". Сбить удалось все "Калибры", 31 "Шахед" и один разведывательный БПЛА.

"Страна" уже писала, что удары по портовой инфраструктуре могут стать "ответом" РФ на подрыв Крымского моста.

Тем временем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.