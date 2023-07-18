В Белополье Сумской области число погибших после обстрела РФ возросло до трех человек.

Об этом сообщает городской голова Белополья Юрий Зарко в Facebook.

"К сожалению чуда не произошло.... От полученных ранений умерла Татьяна Лебедева", - написал он.

Напомним, вчера российские войска обстреляли Белополье из артиллерии. Погибли волонтер местного центра и местная жительница, которая в момент обстрела возвращалась из магазина с покупками.

Ранее мы писали, что из-за постоянных обстрелов приграничных районов Сумской области в регионе была объявлена эвакуация из 5-километровой зоны, граничащей с РФ.

Власти запустили бесплатный поезд для эвакуации людей из Сумской области, им обещали выплатить помощь. Эвакуация жителей приграничной зоны будет "без принуждения и срочности".

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.