Оперкомандование "Юг" публикует фото повреждений в Одессе после падения обломков сбитых "Калибров" и "Шахедов".

Обломками и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений. Ранен пожилой мужчина.

Ранее Воздушные силы ВСУ рассказали подробности ночной атаки РФ по Украине - сбить удалось все шесть "Калибров", 31 "Шахед" и один разведывательный БПЛА.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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