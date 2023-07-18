Наступление армии РФ на Купянском направлении, предпринятое в последние дни, никаких результатов не дало, а ситуация по-прежнему контролируется украинскими военными.

Об этом сообщает замминистра обороны Анна Маляр в своём телеграм-канале.

По её словам, наступление россиян "пока идёт безуспешно: бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне", - говориться в сообщении.

Также она сообщает, что на "южном фаланге возле Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск".

В то же время, по словам Маляр, на северном фланге россияне всё ещё пытаются вернуть утраченные позиции. Там украинским военным приходится иметь дело с плотным минированием и постоянным вражеским обстрелом.

Ранее мы сообщали о том, что украинская армия ведёт подготовку к наступлению на Херсонском направлении. Там, как заявил представитель Нацгвардии Николай Уршалович, в направлении Мелитополя и Бердянска ВСУ продвинулись на 1,7 километра.

Вместе с этим, Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".