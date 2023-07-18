Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что за село Старомайорское на Времьевском выступе продолжаются тяжелые бои.

Об этом он заявил на брифинге.

На прошлой неделе, напомним, ВСУ подтвердили занятие части Старомайорского.

"В зоне усиленного внимания - тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Здесь преимущество на нашей стороне. Враг пытается перебрасывать свои резервы на те участки фронта, где мы ведем наступательные действия и пытаемся продвигаться вперед. Это продвижение, можно сказать, пошаговое. Пусть это и небольшие расстояния, но они достаточно ощутимы для врага", - сказал Шершень.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что ВСУ удерживают несколько домов на северо-западной окраине села.

Напомним, утром Генштаб сообщал о продвижении ВСУ по линии Великая Новоселка - Урожайное, которое рядом со Старомайорским.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".