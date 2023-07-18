Спикер Восточной группировки Сергей Череватый прокомментировал информацию о скоплении 100 тысячной армии РФ на Купянском направлении.

По его словам, эта группировка хоть и большая, но не качественно подготовленная и мотивированная, а из 900 танков большинство - это старая советская техника.

"Силы обороны уже многие месяцы подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появилось 100 тысяч", – сказал Череватый в эфире Радио Свобода.

Ранее о масштабном наступлении армии РФ в районе Купянска сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, враг "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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