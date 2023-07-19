Воздушные силы Украины обладают средствами, которые потенциально могли бы атаковать склад боеприпасов в Крыму.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы все прекрасно понимаем, какие у нас есть сегодня средства, которые нам передали партнеры, которые могут доставать на определенное расстояние. Наши летчики не раз уже демонстрировали. Это и ракеты Storm Shadow и Harm, и бомбы JDAM. Ну и последствия на оккупированных территориях - это фейерверки на складах боеприпасов, скопления живой силы и техники противника, - мы видели", - заявил Игнат.

Отметим, что склад в Крыму продолжает детонировать до сих пор. По оценке назначенных РФ "властей", гореть он будет еще день-два.

Напомним, 17 июля снова был атакован Крымский мост. На мосту ночью было два взрыва, и повреждены два пролета.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

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