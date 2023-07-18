Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности.

С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов 18 июля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Это совершенно не соответствует действительности", - сказал он.

Вчера Министерство иностранных дел РФ заявило, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.

"Решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", - заявила Москва.

Сразу после атаки Госдепартамент США не стал комментировать подрыв Крымского моста. Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с журналистами лишь заявил, что США мониторят ситуацию. По его словам, Украина сама решает, как вести военные действия.

Между тем Национальный антитеррористический комитет РФ официально заявил о теракте на Крымском мосту с помощью двух украинских надводных беспилотников.